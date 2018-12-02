В Тульской области на трассе "Дон" перекрыто движение из-за столкновения трёх фур





Сегодня около 16:30 на трассе "Дон" произошла серьёзная автомобильная авария, оборвавшая жизнь одного из водителей. По имеющимся данным, на 247-м километре платной трассы произошло столкновения трёх фур. В настоящий момент сотрудники ГИБДД уже провели расследование и установили все детали произошедшего инцидента. Как оказалось, большегрузный транспорт выехал на встречную полосу, пробив разграничительный барьер, и совершил лобовое столкновение с другим грузовиком. Буквально следом в них врезался ещё один дальнобойщик. В результате аварии оказалась полностью блокировано движение в южном направлении. Разбитые автомобили перегородили трассу и в дорожной полиции приняли решение организовать временно движение транспорта в объезд. Также имеется сообщение, что авария с высокой вероятностью могла произойти по вине водителя, покинувшего свою полосу движения, так как состояние дорожного полотна находилось в допустимом состоянии.Представители МВД добавили, вероятный виновник аварии получил серьёзные травмы, и его доставили в ближайшую больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Сейчас трасса "Дон" всё ещё закрыта для проезда, но работники ГИБДД прилагают все усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение автотранспорта.