В Тульской области на трассе "Дон" перекрыто движение из-за столкновения трёх фур
Пресс-служба МВД Тульской области информирует о ДТП на трассе "Дон". В результате столкновения трёх фур дорогу пришлось перекрыть.
Сегодня около 16:30 на трассе "Дон" произошла серьёзная автомобильная авария, оборвавшая жизнь одного из водителей. По имеющимся данным, на 247-м километре платной трассы произошло столкновения трёх фур. В настоящий момент сотрудники ГИБДД уже провели расследование и установили все детали произошедшего инцидента. Как оказалось, большегрузный транспорт выехал на встречную полосу, пробив разграничительный барьер, и совершил лобовое столкновение с другим грузовиком. Буквально следом в них врезался ещё один дальнобойщик. В результате аварии оказалась полностью блокировано движение в южном направлении. Разбитые автомобили перегородили трассу и в дорожной полиции приняли решение организовать временно движение транспорта в объезд. Также имеется сообщение, что авария с высокой вероятностью могла произойти по вине водителя, покинувшего свою полосу движения, так как состояние дорожного полотна находилось в допустимом состоянии.
Представители МВД добавили, вероятный виновник аварии получил серьёзные травмы, и его доставили в ближайшую больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Сейчас трасса "Дон" всё ещё закрыта для проезда, но работники ГИБДД прилагают все усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение автотранспорта.
Сегодня около 16:30 на трассе "Дон" произошла серьёзная автомобильная авария, оборвавшая жизнь одного из водителей. По имеющимся данным, на 247-м километре платной трассы произошло столкновения трёх фур. В настоящий момент сотрудники ГИБДД уже провели расследование и установили все детали произошедшего инцидента. Как оказалось, большегрузный транспорт выехал на встречную полосу, пробив разграничительный барьер, и совершил лобовое столкновение с другим грузовиком. Буквально следом в них врезался ещё один дальнобойщик. В результате аварии оказалась полностью блокировано движение в южном направлении. Разбитые автомобили перегородили трассу и в дорожной полиции приняли решение организовать временно движение транспорта в объезд. Также имеется сообщение, что авария с высокой вероятностью могла произойти по вине водителя, покинувшего свою полосу движения, так как состояние дорожного полотна находилось в допустимом состоянии.
Представители МВД добавили, вероятный виновник аварии получил серьёзные травмы, и его доставили в ближайшую больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Сейчас трасса "Дон" всё ещё закрыта для проезда, но работники ГИБДД прилагают все усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение автотранспорта.
Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:12