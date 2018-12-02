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Яна Рудковская разместила в Instagram видео игры своего сына с собакой

Яна Рудковская разместила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором ее сын Александр трогательно играет с питомцем – собакой породы шпиц. В комментарии к ролику звездная мама написала всего лишь одно слово «милота».

Яна Рудковская разместила в Instagram видео игры своего сына с собакой

Вначале ролика маленький Саша обнимает домашнего любимца, собака также проявляет к хозяину теплые чувства: в какой-то момент она начинает «целовать» ребенка. Затем сын светской львицы берет шпица на руки и кружится ним в танце.

Подписчики в целом положительно оценили просмотренное видео. Однако были и такие, которые посчитали, что такие игры с собакой не гигиеничны, и у ребенка могут возникнуть неприятные последствия. Некоторые же фолловеры обратили внимание на то, что мальчик неправильно держит пушистого друга.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:20

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