Яна Рудковская разместила в Instagram видео игры своего сына с собакой

Вначале ролика маленький Саша обнимает домашнего любимца, собака также проявляет к хозяину теплые чувства: в какой-то момент она начинает «целовать» ребенка. Затем сын светской львицы берет шпица на руки и кружится ним в танце.Подписчики в целом положительно оценили просмотренное видео. Однако были и такие, которые посчитали, что такие игры с собакой не гигиеничны, и у ребенка могут возникнуть неприятные последствия. Некоторые же фолловеры обратили внимание на то, что мальчик неправильно держит пушистого друга.