Яна Рудковская разместила в Instagram видео игры своего сына с собакой
Яна Рудковская разместила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором ее сын Александр трогательно играет с питомцем – собакой породы шпиц. В комментарии к ролику звездная мама написала всего лишь одно слово «милота».
Вначале ролика маленький Саша обнимает домашнего любимца, собака также проявляет к хозяину теплые чувства: в какой-то момент она начинает «целовать» ребенка. Затем сын светской львицы берет шпица на руки и кружится ним в танце.
Подписчики в целом положительно оценили просмотренное видео. Однако были и такие, которые посчитали, что такие игры с собакой не гигиеничны, и у ребенка могут возникнуть неприятные последствия. Некоторые же фолловеры обратили внимание на то, что мальчик неправильно держит пушистого друга.
Вначале ролика маленький Саша обнимает домашнего любимца, собака также проявляет к хозяину теплые чувства: в какой-то момент она начинает «целовать» ребенка. Затем сын светской львицы берет шпица на руки и кружится ним в танце.
Подписчики в целом положительно оценили просмотренное видео. Однако были и такие, которые посчитали, что такие игры с собакой не гигиеничны, и у ребенка могут возникнуть неприятные последствия. Некоторые же фолловеры обратили внимание на то, что мальчик неправильно держит пушистого друга.