Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей

Актриса долгое время не могла забеременеть. Будучи в браке с киноактёром Томом Крузом, она усыновила двух детей. Выйдя замуж за австралийского певца Кита Урбана, у селебрити получилось самостоятельно родить дочь, однако последующие попытки зачать ещё одного ребёнка успехом не увенчались, а потому Николь Кидман воспользовалась услугами суррогатной матери.Три года назад сбылась заветная мечта актрисы – она стала мамой. Сын появился на свет в результате репродуктивной технологии суррогатного материнства. Об этом на тот момент 46-летняя кинозвезда сама проинформировала общественность.Актриса много лет лечилась от бесплодия, но безуспешно. Сегодня Элизабет Бэнкс – счастливая жена, воспитывающая двоих детей, которых ей родили суррогатные матери.Когда первенцу звезды «Секс в большом городе» и её мужа Мэттью Бродерика исполнилось 6 лет, пара задумалась о втором ребёнке, но актриса не могла забеременеть. Тогда супруги воспользовались упомянутыми услугами, и на свет появились девочки-близнецы.У супермодели также были проблемы с репродуктивной функцией, и потому она стала искать суррогатную мать. Три года назад в Instagram-профиле звезды подиума появился трогательный пост, в котором она горячо благодарила женщину, выносившую для неё сына.Телеведущий и его жена безуспешно пытались зачать малыша в течение пяти лет. В итоге они обратились за помощью к суррогатной матери, и теперь в семье воспитываются две девочки.Актриса и её муж Эндрю Форм 6 лет не могли зачать ребёнка. В 2013 и 2016 годах суррогатные матери родили для пары двух сыновей.В попытках родить ребёнка телеведущая пережила выкидыш и ряд безуспешных попыток ЭКО. По слухам, проблемы с зачатием у звезды появились из-за её экстремальной худобы. Как бы там ни было, Джулиана Ранчич и её муж в своё время обратились к услугам суррогатной матери и сейчас являются счастливыми родителями сына Эдварда.Подобная история произошла и с этой актрисой. Она не могла забеременеть ни естественным путём, ни посредством ЭКО. Через 7 лет Анджела Бассетт и её супруг решились на суррогатное материнство и не пожалели – сейчас пара воспитывает разнополых близнецов.Фотомодель и актриса – мама троих детей. Первенца она родила самостоятельно, а дочери-близняшки появились на свет благодаря услугам суррогатного материнства. Звезда призналась, что на тот момент она не хотела рисковать фигурой, поскольку находилась на пике своей карьеры.Актриса воспитывает троих детей, одного из которых, среднего, ей родила суррогатная мать. По слухам, Элен Помпео решилась на это из-за нежелания прерывать карьеру, которая на тот момент устремилась вверх.Первые две беременности телезвезды ознаменовались для неё набором веса по 20 килограмм, а для приведения фигуры в норму требовалось приложить массу усилий. После этого Ким Кардашьян «зареклась» беременеть, а потому третьего ребёнка ей и супругу Канье Уэсту родила суррогатная мать.Долгожданная дочь эстрадной певицы Ксения появилась на свет 7-месячной в первый год нового миллениума посредством услуг суррогатной матери. Артистка не могла самостоятельно забеременеть даже после 7-летнего лечения от бесплодия и прохождения 9-ти процедур искусственного оплодотворения.О том, что он стал отцом дочери Аллы-Виктории, артист проинформировал общественность в ноябре 2011 года. Через 9 месяцев певец признался: он снова стал отцом – на этот раз сына Мартина. Филипп Киркоров не скрывает, что наследников ему родили суррогатные матери, но их личность он не разглашает.В сентябре 2013 года российский шоу-бизнес «взорвала» сенсационная новость о том, что у звёздных супругов появились на свет сын Гарри и дочь Лиза – естественно, при помощи услуг суррогатной матери, ведь на то момент певице было 64 года.