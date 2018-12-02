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Ученые: Космический взрыв уничтожил часть Ближнего Востока 3,7 тысячи лет назад

Ученые заявили, что 3,7 тысячи лет тому назад произошел космический взрыв, который уничтожил часть Ближнего Востока на севере от Мертвого моря. В результате оказались опустошены около 500 квадратных километров.


Ученые: Космический взрыв уничтожил часть Ближнего Востока 3,7 тысячи лет назад

Космический взрыв уничтожил ударной волной ландшафт и сбросил ангидридные соли на почву. По словам американских ученых, последствия катастрофы удалось ликвидировать только через 600 лет.

Среди разрушенных городов оказался Высокий Эль-Хаммам, занимающий 36 гектаров земли. Доказательствами взрыва служат обнаруженные куски керамики, возраст которых составляет 3,7 тысячи лет. Что касается температуры взрыва, то она составляла примерно четыре тысячи градусов по Цельсию.

Такой мощный взрыв мог быть вызван природным явлением, когда в земной атмосфере на части разлетается комета или метеор. Площадь влияния катастрофы говорит о том, что выброс энергии произошел не выше километра над поверхностью.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:06

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