В Сети появился тизер второго сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"
Поклонники телесериала "Леденящие душу приключения Сабрины" получили возможность увидеть тизерный ролик второго сезона. Продолжение истории ведьмы из городка Гриндейл увидят на канале Netflix 5 апреля 2019 года.
Не так давно поклонники комикса "Леденящие душу приключения Сабрины" получили возможность посмотреть любимую историю на экранах телевизоров. Приключения ведьмы-подростка, сражающейся с могущественными силами зла, снова решили экранизировать, применив для этого иные подходы. Телезрители в целом тепло отнеслись к очередной экранизации, а потому после показа первых 10 серий, стартовавшего 26 октября, руководство стримингового канала Netflix приняло решение продолжить съёмку. Уже известно, следующие 10 эпизодов появятся в Сети 5 апреля 2019 года. Как и ранее, все эпизоды станут доступными в день премьеры.
Второй сезон снимается в том же ключе, что и первый, а потому создатели сериала рассчитывают на успех новых историй из жизни Сабрины. Отмечается, в актёрском составе перемен не предвидится. Помимо этого, поклонники получат возможность 14 декабря увидеть специальный рождественский эпизод.
Не так давно поклонники комикса "Леденящие душу приключения Сабрины" получили возможность посмотреть любимую историю на экранах телевизоров. Приключения ведьмы-подростка, сражающейся с могущественными силами зла, снова решили экранизировать, применив для этого иные подходы. Телезрители в целом тепло отнеслись к очередной экранизации, а потому после показа первых 10 серий, стартовавшего 26 октября, руководство стримингового канала Netflix приняло решение продолжить съёмку. Уже известно, следующие 10 эпизодов появятся в Сети 5 апреля 2019 года. Как и ранее, все эпизоды станут доступными в день премьеры.
Второй сезон снимается в том же ключе, что и первый, а потому создатели сериала рассчитывают на успех новых историй из жизни Сабрины. Отмечается, в актёрском составе перемен не предвидится. Помимо этого, поклонники получат возможность 14 декабря увидеть специальный рождественский эпизод.
Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:00