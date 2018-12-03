В Сети появился тизер второго сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"





Не так давно поклонники комикса "Леденящие душу приключения Сабрины" получили возможность посмотреть любимую историю на экранах телевизоров. Приключения ведьмы-подростка, сражающейся с могущественными силами зла, снова решили экранизировать, применив для этого иные подходы. Телезрители в целом тепло отнеслись к очередной экранизации, а потому после показа первых 10 серий, стартовавшего 26 октября, руководство стримингового канала Netflix приняло решение продолжить съёмку. Уже известно, следующие 10 эпизодов появятся в Сети 5 апреля 2019 года. Как и ранее, все эпизоды станут доступными в день премьеры.Второй сезон снимается в том же ключе, что и первый, а потому создатели сериала рассчитывают на успех новых историй из жизни Сабрины. Отмечается, в актёрском составе перемен не предвидится. Помимо этого, поклонники получат возможность 14 декабря увидеть специальный рождественский эпизод.