Принц Гарри отправился с визитом в Замбию без беременной Меган Маркл





Министерство иностранных дел Замбии пригласило посетить их страну семейную чету герцогов Сассекских. Однако стало известно, что с визитом в страну принц Гарри отправился один, без сопровождения супруги Меган Маркл. Также известно, он посетит благотворительное мероприятие, на которое его супруга также не будет сопровождать. Среди британских подданных даже появились разговоры о сложностях в отношениях принца со своей беременной супругой.Напомним, не так давно герцог и герцогиня Сассекские вернулись из турне по Океании. Там им пришлось посещать поселения, в которых были зафиксированы случаи заболевания вирусом Зика. По возвращении в Великобританию Меган Маркл рассказывала, как ей было тяжело в этом путешествии, и как она переживала о состоянии своей беременности.