Оксана Самойлова разместила в Instagram пост о невыполненных 10 задачах
Оксана Самойлова, жена популярного рэпера Джигана, разместила в социальной сети Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками информацией о том, что в начале года составила список из планируемых на год мероприятий, который зафиксировала в записной книжке. Проанализировав свои достижения, она увидела, что так и не выполнила 10 простых задач, указанных в органайзере.
Оксана Самойлова рассказала, что утром заглянула в свою записную книжку и обнаружила, что с частью из намеченных пунктов она успешно справилась, а вот на реализацию 10 заданий из списка ей не хватило времени. При этом, по словам жены Джигана, эти мероприятия являются достаточно простыми, но тянутся за ней «шлейфом» уже целый год.
Оксана Самойлова не раскрыла деталей о том, в чем же заключаются невыполненные задачи. Однако она выразила уверенность, что до конца года все же отметит заветной «зеленой галочкой эти противные 10 пунктов в своем блокноте.
Оксана Самойлова рассказала, что утром заглянула в свою записную книжку и обнаружила, что с частью из намеченных пунктов она успешно справилась, а вот на реализацию 10 заданий из списка ей не хватило времени. При этом, по словам жены Джигана, эти мероприятия являются достаточно простыми, но тянутся за ней «шлейфом» уже целый год.
Оксана Самойлова не раскрыла деталей о том, в чем же заключаются невыполненные задачи. Однако она выразила уверенность, что до конца года все же отметит заветной «зеленой галочкой эти противные 10 пунктов в своем блокноте.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:00