Оксана Самойлова разместила в Instagram пост о невыполненных 10 задачах

Оксана Самойлова рассказала, что утром заглянула в свою записную книжку и обнаружила, что с частью из намеченных пунктов она успешно справилась, а вот на реализацию 10 заданий из списка ей не хватило времени. При этом, по словам жены Джигана, эти мероприятия являются достаточно простыми, но тянутся за ней «шлейфом» уже целый год.Оксана Самойлова не раскрыла деталей о том, в чем же заключаются невыполненные задачи. Однако она выразила уверенность, что до конца года все же отметит заветной «зеленой галочкой эти противные 10 пунктов в своем блокноте.