Уфологами в Антарктиде обнаружили НЛО, пробитый антеннами
Уфологами на территории Антарктиды был обнаружен НЛО, который пробит антеннами. Американские исследователи новую аномалию обнаружили, используя специальное интернет-приложение Google Earth.
Уфологи отмечают, что ледяная и заснеженная местность Антарктиды скрывает разрушившийся НЛО. Специалисты выяснили, что космический корабль пришельцев с 4 сторон пробили мощными антеннами. Неопознанный летающий объект в ширину имеет 7,38 м. Высота аппарата - 7,92 м. По словам экспертов, космический корабль инопланетян мог рухнуть по причине четырёх антенн, повредивших летающий аппарат. Ранее на данной территории уфологи при помощи Google Earth смогли зафиксировать полностью идеальный вход, имеющий прямоугольную форму. По мнению исследователей, он ведёт в убежище инопланетян.
«Dni24» ранее сообщали, что жители Дании увидели в небе несколько летающих тарелок. НЛО были замечены над городом Фредериксберг.
Уфологи отмечают, что ледяная и заснеженная местность Антарктиды скрывает разрушившийся НЛО. Специалисты выяснили, что космический корабль пришельцев с 4 сторон пробили мощными антеннами. Неопознанный летающий объект в ширину имеет 7,38 м. Высота аппарата - 7,92 м. По словам экспертов, космический корабль инопланетян мог рухнуть по причине четырёх антенн, повредивших летающий аппарат. Ранее на данной территории уфологи при помощи Google Earth смогли зафиксировать полностью идеальный вход, имеющий прямоугольную форму. По мнению исследователей, он ведёт в убежище инопланетян.
«Dni24» ранее сообщали, что жители Дании увидели в небе несколько летающих тарелок. НЛО были замечены над городом Фредериксберг.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00