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На "Песне года" Елене Темниковой не удалось скрыть проблемную кожу лица

На прошедшем накануне концерте «Песня года» певице Елене Темниковой не удалось скрыть проблемную кожу лица, и под вспышками камер даже под большим количеством грима было заметно акне. Елена давно не скрывает своих проблем с кожей, показывая в своём микроблоге косметологические процедуры по их лечению.

На "Песне года" Елене Темниковой не удалось скрыть проблемную кожу лица

Ежегодный концерт «Песня года», как обычно отличался масштабностью и огромным количеством звёздных гостей. В их числе была и экс-солистка группы «SEREBRO» Елена Темникова. Выступала певица в закрытом платье бежевого цвета, отливающем серебром, на лице спокойный умеренный макияж, который, к сожалению, не скрыл всех проблем её кожи. Хотя, в общем-то, Елена особо и не скрывает появившегося у неё акне. Она делилась своей проблемой с поклонниками и рассказывала о лечении в Москве и за границей.

Недавно коллега Елены по сцене Павел Пушкин, имеющий диплом врача-гинеколога, рассказал о причинах возникновения подобных неприятностей с кожей. Он говорит, основной причиной являются стрессы. Железы начинают вырабатывать гормоны, которые увеличивают количество кожного жира, происходит закупорка пор и появляются акне.

На "Песне года" Елене Темниковой не удалось скрыть проблемную кожу лица

Это похоже на ситуацию Темниковой. Известно о её сложных взаимоотношениях с бывшим продюсером Максом Фадеевым, часто заканчивающихся скандалами. К тому же, Елена была ложно обвинена в употреблении запрещённых препаратов, что также не добавило ей спокойствия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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