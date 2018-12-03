На "Песне года" Елене Темниковой не удалось скрыть проблемную кожу лица





Ежегодный концерт «Песня года», как обычно отличался масштабностью и огромным количеством звёздных гостей. В их числе была и экс-солистка группы «SEREBRO» Елена Темникова. Выступала певица в закрытом платье бежевого цвета, отливающем серебром, на лице спокойный умеренный макияж, который, к сожалению, не скрыл всех проблем её кожи. Хотя, в общем-то, Елена особо и не скрывает появившегося у неё акне. Она делилась своей проблемой с поклонниками и рассказывала о лечении в Москве и за границей.Недавно коллега Елены по сцене Павел Пушкин, имеющий диплом врача-гинеколога, рассказал о причинах возникновения подобных неприятностей с кожей. Он говорит, основной причиной являются стрессы. Железы начинают вырабатывать гормоны, которые увеличивают количество кожного жира, происходит закупорка пор и появляются акне.Это похоже на ситуацию Темниковой. Известно о её сложных взаимоотношениях с бывшим продюсером Максом Фадеевым, часто заканчивающихся скандалами. К тому же, Елена была ложно обвинена в употреблении запрещённых препаратов, что также не добавило ей спокойствия.