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Huawei начала продавать смартфон Enjoy Max в янтарно-коричневом цвете

Поклонники компании Huawei получили возможность приобрести смартфон Enjoy Max в янтарно-коричневом цвете. Устройство уже доступно в Сети на нескольких торговых онлайн-площадках.

Huawei начала продавать смартфон Enjoy Max в янтарно-коричневом цвете

В продаже появился смартфон Huawei Enjoy Max в янтарно-коричневом цвете, доступном в нескольких вариантах. В основе каждого из них лежит процессор Snapdragon 660, работающий при помощи 4 Гб оперативной памяти. Размер же основного накопителя для хранения составляет 64 и 128 Гб и именно этот технический параметр влияет на стоимость устройства. В настоящий момент в онлайн-магазинах цена на первый вариант достигает 1 600 юаней, а за второй просят 2 000. Тем не менее, при желании владелец может без труда расширить этот показатель картой памяти формата MicroSD.

Среди плюсов гаджета эксперты отмечают его 7-дюймовый экран, а также ёмкую аккумуляторную батарею на 5 000 мАч, поддерживающую функцию быстрой зарядки. На корпусе у него всё ещё сохранён исчезающий 3,5-мм аудиоразъём, а также имеется сканер отпечатка пальца. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а основная состоит из двух модулей на 16 и 2 Мп.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:00

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