Ольга Бузова выйдет замуж в наступающем 2019 году





Надо отметить, что по-настоящему девушку не заметили даже в мало-мальских отношениях с мужчиной.Или у неё начались комплексы после того, как ее бросил футболист, или просто действительно нет людей, кто по-настоящему бы хотел с ней построить отношения.В этом году она даже попыталась найти любовь на телепроекте «Замуж за Бузову», но и там не получилось. Финалист шоу Денис Лебедев после многочисленных нелепых обвинений, что называется, умыл руки и больше не хочет с ней иметь ничего общего.И вот ясновидящая Кажетта Ахметжанова говорит, что наступающий 2019 год готовит поющей ведущей некий сюрприз. Экстрасенс уверена, что Оля грезит о принце на белом коне, однако в будущем году девушка встретит самого простого парня, с кем позже пойдет в ЗАГС.