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Ольга Бузова выйдет замуж в наступающем 2019 году

Два года назад Ольга Бузова развелась со своим мужем Дмитрием Тарасовым. С тех пор знаменитость никак не может встретить свою половинку.

Надо отметить, что по-настоящему девушку не заметили даже в мало-мальских отношениях с мужчиной.

Ольга Бузова выйдет замуж в наступающем 2019 году

Или у неё начались комплексы после того, как ее бросил футболист, или просто действительно нет людей, кто по-настоящему бы хотел с ней построить отношения.

В этом году она даже попыталась найти любовь на телепроекте «Замуж за Бузову», но и там не получилось. Финалист шоу Денис Лебедев после многочисленных нелепых обвинений, что называется, умыл руки и больше не хочет с ней иметь ничего общего.

И вот ясновидящая Кажетта Ахметжанова говорит, что наступающий 2019 год готовит поющей ведущей некий сюрприз. Экстрасенс уверена, что Оля грезит о принце на белом коне, однако в будущем году девушка встретит самого простого парня, с кем позже пойдет в ЗАГС.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:07

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