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Учёные выяснили, сколько калорий сжигается во время занятий сексом

В результате исследований проведённых канадскими учёными выяснилось, сколько калорий сжигается во время занятий сексом и во время физических тренировок. Эксперты пришли к выводу, что секс не способствует похудению, однако улучшает эмоциональное и общее состояние человеческого организма.

Учёные выяснили, сколько калорий сжигается во время занятий сексом

Исследования показали, во время занятия сексом мужчины теряют в среднем около ста калорий, а женщины – около семидесяти. При этом занятия физическими упражнениями показали результат гораздо выше. И у мужчин, и у женщин он оказался примерно одинаковым, и составляет около 280 калорий. При этом учёные уточняют, количество потраченных калорий во время занятий сексом во многом зависит от длительности и «изобретательности» партнёров.

Учёные уверены, занятия сексом ни в коей мере не могут являться альтернативой спортивным упражнениям, а соответственно не являются эффективным способом похудения. Но, при этом не стоит забывать о пользе регулярного секса для психологического, эмоционального и физического состояния организма.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 02:00

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