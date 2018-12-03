Учёные выяснили, сколько калорий сжигается во время занятий сексом





Исследования показали, во время занятия сексом мужчины теряют в среднем около ста калорий, а женщины – около семидесяти. При этом занятия физическими упражнениями показали результат гораздо выше. И у мужчин, и у женщин он оказался примерно одинаковым, и составляет около 280 калорий. При этом учёные уточняют, количество потраченных калорий во время занятий сексом во многом зависит от длительности и «изобретательности» партнёров.Учёные уверены, занятия сексом ни в коей мере не могут являться альтернативой спортивным упражнениям, а соответственно не являются эффективным способом похудения. Но, при этом не стоит забывать о пользе регулярного секса для психологического, эмоционального и физического состояния организма.