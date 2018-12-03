АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Леонида Агутина назвали "Поэтом года"

В рамках прошедшей накануне в спорткомплексе «Олимпийский» «Песни года» певец Леонид Агутин получил очередное признание – его назвали «Поэтом года». Агутин отметил, стал лауреатом этой премии двадцать четвёртый раз и даже показал в своём Instagram все собранные за эти годы дипломы.

Леонида Агутина назвали "Поэтом года"

Вся сознательная жизнь Леонида Агутина посвящена музыке. Сначала музыкальная школа, по её окончании – джазовая, потом долгое время работы артистом «разогрева». И только в середине 90-х годов к нему пришла настоящая известность. Его песня «Босоногий мальчик» долгое время была несомненным хитом.

С того времени популярность принесла Агутину много достойных наград, а в 2008 году даже звание Заслуженного артиста России. В этом году на «Песне года» он получил награду, которая его особенно порадовала, как признание его литературного таланта – «Поэт года".

Леонида Агутина назвали "Поэтом года"

Напомним, несколько дней назад Агутину в Кремле вручили Орден Дружбы. В своём Instagram-аккаунте певец разместил ролик с церемонией вручения ордена и написал, как волнительно себя чувствовал, когда получал его из рук президента страны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные выяснили, сколько калорий сжигается во
Леонида Агутина назвали "Поэтом года"
Стоимость iPhone XR в России одна из самых
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных
Провокационное фото дочери Ларисы Гузеевой
Знаменитости и их известные и не очень близнецы
Прохор Шаляпин показал их с Цымбалюк-Романовской
Ubisoft приобрела i3D.net для улучшения качества
Накануне вторых родов супруги Максим Матвеев
Режиссёр «Игры престолов» не смог объяснить
Эксперты назвали достоинства 6-дверного Buick
Разработчики MechWarrior 5: Mercenaries
Минкомсвязь планирует запустить в России 5G-связь
Скандальную чиновницу Ольгу Глацких высмеяли в КВН
Домашняя камера наблюдения Arlo Ultra
"Умная" колонка Google Home Mini появилась в
Яна Рудковская разместила в Instagram видео игры
Анастасия Волочкова показала поклонникам свою маму
Ученые намерены отслеживать местоположение слонов
В Тульской области на трассе "Дон" перекрыто
Ученые: Космический взрыв уничтожил часть
Уфологи предсказывают в декабре гибель Солнечной
Honda HR-V Sport с турбодвигателем появится в
Виктория Романец на фотосессии в Instagram
Принц Гарри отправился с визитом в Замбию без
Ольга Бузова выйдет замуж в наступающем 2019 году
В России растут продажи авто марки Jeep
Apple разрабатывает "умное" одеяло iSheet для
Бывший работник бренда Intel обвиняется в продаже
Новый российский атомный ракетоносец "Князь
Просмотреть все новости