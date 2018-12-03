Леонида Агутина назвали "Поэтом года"
В рамках прошедшей накануне в спорткомплексе «Олимпийский» «Песни года» певец Леонид Агутин получил очередное признание – его назвали «Поэтом года». Агутин отметил, стал лауреатом этой премии двадцать четвёртый раз и даже показал в своём Instagram все собранные за эти годы дипломы.
Вся сознательная жизнь Леонида Агутина посвящена музыке. Сначала музыкальная школа, по её окончании – джазовая, потом долгое время работы артистом «разогрева». И только в середине 90-х годов к нему пришла настоящая известность. Его песня «Босоногий мальчик» долгое время была несомненным хитом.
С того времени популярность принесла Агутину много достойных наград, а в 2008 году даже звание Заслуженного артиста России. В этом году на «Песне года» он получил награду, которая его особенно порадовала, как признание его литературного таланта – «Поэт года".
Напомним, несколько дней назад Агутину в Кремле вручили Орден Дружбы. В своём Instagram-аккаунте певец разместил ролик с церемонией вручения ордена и написал, как волнительно себя чувствовал, когда получал его из рук президента страны.
Вся сознательная жизнь Леонида Агутина посвящена музыке. Сначала музыкальная школа, по её окончании – джазовая, потом долгое время работы артистом «разогрева». И только в середине 90-х годов к нему пришла настоящая известность. Его песня «Босоногий мальчик» долгое время была несомненным хитом.
С того времени популярность принесла Агутину много достойных наград, а в 2008 году даже звание Заслуженного артиста России. В этом году на «Песне года» он получил награду, которая его особенно порадовала, как признание его литературного таланта – «Поэт года".
Напомним, несколько дней назад Агутину в Кремле вручили Орден Дружбы. В своём Instagram-аккаунте певец разместил ролик с церемонией вручения ордена и написал, как волнительно себя чувствовал, когда получал его из рук президента страны.