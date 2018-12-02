Провокационное фото дочери Ларисы Гузеевой вызвало большой интерес у публики

В своем Instagram Ольга Бухарова поделилась серией селфи-снимков. В кадре девушка позирует в темном топике с тонкими бретельками, готовыми соскользнуть с ее плечей. Пламенная помада на губах, пирсинг в носу и на ушах в сочетании с густыми ресницами и вызывающим взглядом – все это создавало картину, наполненную провокацией и интригой.Под сообщением появилось множество комментариев. Публика высоко оценила старания Ольги Бухаровой, назвав ее образ ярким и незабываемым. Число «лайков» в считанные минуты быстро набрало несколько сотен.