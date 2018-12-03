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Стоимость iPhone XR в России одна из самых высоких в мире

Стоимость нового смартфона iPhone XR оказалась одной из самых высоких в мире. Как оказалось, это связано с налогом НДС, а также политикой ценообразования компании Apple.

Стоимость iPhone XR в России одна из самых высоких в мире

В настоящий момент новые смартфоны от Apple показывают не самую лучшую динамику продаж, отставая от показателей прошлых лет. В данном случае речь идёт об общей статистике, учитывающей все три новинки нынешнего сезона, а вот отдельные показатели смартфона iPhone XR указывают - эта модель самая востребованная среди актуальных новинок. Тем не менее, в России спрос на неё не велик из-за завышенной стоимости. Среди ведущих стран цена на этот аппарат в РФ наиболее высокая, поскольку продавцы вынуждены за счёт покупателя компенсировать сбор НДС. Помимо этого в Купертино традиционно не считают отечественный рынок важным, а потому не борются за покупателей, делая скидки и акции. В результате выходит, что в Германии и Китае аппарат обходится по той же цене. Наиболее выгодно покупать iPhone XR в Японии и США.

Как отмечают специалисты, имеется возможность и в России купить гаджет, сэкономив до 150 долларов США, но для этого придётся приобретать устройство в "серых" точках или заказывать его из заграницы. В таком случае покупатель рискует, оставаясь без годовой гарантии, а также может лишиться обслуживания в официальных сервисных центрах.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:00

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