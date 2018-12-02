Знаменитости и их известные и не очень близнецы





Сёстры-близнецы Толмачёвы в 2006 году стали победительницами «Детского Евровидения», исполнив музыкальную композицию «Весенний джаз». В 2014 году они представляли Россию на аналогичном конкурсе для взрослых вокалистов, заняв 7-е место.Будущие эстрадные звёзды занимались пением с 6-ти лет. Они были участницами эстрадной студии «Сверчок», затем – музтеатра «Джем». После упомянутой победы в телевизионном песенном конкурсе для детей до 15-ти лет на юных артисток буквально обрушилась популярность. Их стали задействовать в различных передачах (в некоторых они даже являлись ведущими), в концертах и фестивалях, в записях песен, в музыкальных постановках, включая мюзикл «Королевство кривых зеркал», в котором сёстры Толмачёвы исполнили песню «Дин-дон» с Аллой Пугачевой.Судьба брата успешного американского киноактёра Эштона Кутчера Майкла поистине драматична. В раннем детстве у него диагностировали ДЦП, а позднее обнаружили неизлечимую сердечную патологию. В 13-летнем возрасте брат кинозвезды пережил клиническую смерть.Сейчас Майкл Кутчер жив благодаря пересадке сердца. Ныне он представляет несколько благотворительных организаций, собирающих пожертвования для людей с ДЦП. Братья часто видятся, у них замечательные отношения.Они родились в актёрской семье и с детства много времени проводили за кулисами театра. Впервые сёстры дебютировали в 9-летнем возрасте, сыграв в «Золотом цыплёнке» сказочных персонажей-лягушек. Однако будущие знаменитости не проявляли сильного стремления пойти по стопам родителей, пока не перешли из общеобразовательной школы в театральный класс лицея. По его окончании сёстры отправились покорять столицу. Они стали студентками ВТУ им. Щепкина, завершив обучение в институте с хорошими отметками.Татьяна и Ольга Арнтгольц работают в основном отдельно (вместе они сыграли лишь близняшек в телесериале «Простые истины»). Знаменитости отмечают, что между ними имеется особая связь, и они очень любят друг друга.Скарлетт Йоханссон – популярная актриса и певица, её брат-близнец Хантер – успешный политический деятель. В детстве он также мечтал стать киноактёром. В юные годы брат с сестрой снялись вместе в ленте «Воришки». Кинокритики не обратили внимания на актёрское мастерство Хантера Йоханссона, в то же время выделив талант его родственницы.Брат расстраиваться не стал, ведь уже тогда он интересовался делами государства. Сосредоточившись на политике, в своё время Хантер Йоханссон даже работал в администрации на тот момент президента Барака Обамы.Эти близнецы актёрскую карьеру начали в 9-месячном возрасте, снявшись в американском ситкоме «Полный дом». После первого сезона телесериала мама маленьких актёров заявила, что не станет лишать детей детства, а потому они более не будут участвовать в съёмках. Передумать её заставило существенное поднятие гонорара. В результате сёстры снимались в упомянутой многосерийной кинокомедии в течение 8-ми лет, а также параллельно участвовали в иных проектах.После сериала продюсеры решили раскручивать образ обеих юных актрис. Таким образом, стартовала совместная и очень успешная карьера близняшек. Последним совместным кинопроектом знаменитостей стал фильм для подростковой аудитории «Мгновения Нью-Йорка», после чего Эшли Олсен оставила данную деятельность и начала заниматься дизайном одежды. Мэри-Кейт продолжает строить актёрскую карьеру.Линда Хэмилтон известна, главным образом, по роли Сары Коннор в американском научно-фантастическом фильме «Терминатор». Её сестра-близняшка не интересовалась голливудской славой изначально, выбрав специальность медсестры.Игорь Верник – известный актёр кино и театра, телеведущий, а также заслуженный артист РФ, его близнец Вадим – успешный ведущий на радио и тележурналист. Братья росли в семье режиссёра и учительницы музыки, а потому они всегда находились в творческой обстановке.Игорь и Вадим Верники очень дружны. Для того чтобы чаще видеться и регулярно общаться, они приобрели квартиры в одном подъезде.Артисты с детства заслушивались песнями «The Beatles», а потому музыкой стали заниматься с 8-летнего возраста. Выросши, они создали собственный дуэт, назвав его «Братья Грим». Поп-рок-группа сумела быстро «взорвать» радио- и телеэфир своими музыкальными хитами и найти множество поклонников.Просуществовав более 10-ти лет, музколлектив распался. Это произошло из-за творческих разногласий между братьями. В итоге каждый из них решил пойти собственным творческим путем.Их футбольная карьера стартовала в 17-летнем возрасте с членства в клубе «Торпедо-Зил». Позднее они перешли в ЦСКА, заключив контракт на 10 лет.Василий Березуцкий этим летом объявил о завершении футбольной карьеры. В ноябре текущего года ему предложили войти в тренерский штаб нидерландского ФК «Витесс». Алексей Березуцкий также в этом году официально заявил о том, что завершает карьеру в сборной.