Уфологи предсказывают в декабре гибель Солнечной системы из-за планеты Нибиру





Как известно, на протяжении нескольких лет уфологи следят за загадочной планетой Нибиру, пытаясь угадать орбиту её движения. На данный момент никто не смог предоставить фактов, доказывающих её существование, но многие учёные ссылаются на косвенные доказательства, а также на упоминание таинственного космического объекта в письменах древних цивилизаций, в частности шумеров. Уже неоднократно специалисты предсказывали неминуемую катастрофу, но в назначенный час она не происходила.Независимые учёные проводили дополнительные расчёты и приходили к выводу, что они ошиблись, и гибель всего живого произойдёт несколько позже. После прошлогоднего неверно предсказанного дня конца света, они скорректировали имеющиеся цифры и заявили: планета Нибиру взорвётся 16 декабря около 18:35 по московскому времени недалеко от Солнца и запустит необратимый процесс разрушения сложившегося гравитационного баланса в Солнечной системе.Астрономы отмечают, планета Нибиру имеет необычную орбиту и большую часть времени, делая оборот вокруг светила, находится за пределами системы. Она возвращается лишь каждые 3,6 тысячи лет, неся большую угрозу. Тем не менее, на протяжении миллионов лет, она благополучно делала полный оборот вокруг Солнца и снова удалялась в космическое пространство. На этот раз уфологи скептически оценивают возможность позитивного сценария.