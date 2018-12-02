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Папа Римский Франциск зажег свечу во имя мира в Сирии

Папа Римский Франциск призвал всех молиться за наступление мира в Сирии, где так долго идет волна. Во время традиционной церемонии в Ватикане он зажег свечу во имя прекращения вооруженного конфликта.

Папа Римский Франциск зажег свечу во имя мира в Сирии

«Мне хочется выразить надежду на мир для детей Сирии, государства, измученного войной уже восемь лет», - заявил понтифик.

По словам Франциска, все желающие могут присоединиться к международной инициативе «Помощь страдающей церкви». Он призвал молиться и помогать христианам, которые остались в САР. Понтифик убежден, что огонь надежды сможет дойти до всех, кто на сегодняшний день переживает напряженные ситуации в разных частях мира.

Суть вышеназванной благотворительной акции заключается в сборе средств на восстановление жилых домов христиан из стран Ближнего Востока. В Сирии военный конфликт начался в 2011 году. На отдельных территориях станы продолжается выполнять план зачистки от террористов.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:25

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