Папа Римский Франциск зажег свечу во имя мира в Сирии





«Мне хочется выразить надежду на мир для детей Сирии, государства, измученного войной уже восемь лет», - заявил понтифик.По словам Франциска, все желающие могут присоединиться к международной инициативе «Помощь страдающей церкви». Он призвал молиться и помогать христианам, которые остались в САР. Понтифик убежден, что огонь надежды сможет дойти до всех, кто на сегодняшний день переживает напряженные ситуации в разных частях мира.Суть вышеназванной благотворительной акции заключается в сборе средств на восстановление жилых домов христиан из стран Ближнего Востока. В Сирии военный конфликт начался в 2011 году. На отдельных территориях станы продолжается выполнять план зачистки от террористов.