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Непростая ситуация Софии Ротару: И с Россией поссорилась, и Украине не угодила

После своего отказа выступить на «Песне года» в спорткомплексе «Олимпийский» София Ротару оказалась в довольно непростой ситуации – испортила отношения с Россией, но при этом и Украине не угодила. Если украинские СМИ восторженно отзываются о поступке певицы, то её украинские поклонники видят в нём «скрытый смысл».

Непростая ситуация Софии Ротару: И с Россией поссорилась, и Украине не угодила

Организаторы концерта «Песня года» пригласили украинскую певицу Софию Ротару принять в нём участие. София Михайловна подтвердила своё согласие, но после недавно введённого на Украине военного положения сообщила, что отказывается от участия в концерте. Своим решением она вольно или невольно испортила отношения с российскими организаторами. Украинские сайты и печатные издания же выставляют певицу едва ли не народной героиней.

При этом украинские пользователи соцсетей видят в её поступке желание «выслужиться» перед Украиной, причём не очень искреннее. Как оказалось, пользователи обладают отличной памятью. Они предъявляют певице в упрёк и концерты в России, и российские корпоративы, и недвижимость в Крыму.

Непростая ситуация Софии Ротару: И с Россией поссорилась, и Украине не угодила

Есть, конечно, и такие украинские фолловеры, которые высказываются в поддержку Ротару. Они думают, что 71-летняя артистка просто устала от концертов и гастролей, решила отдохнуть, а её решение вовсе не связано с политикой и не нужно в нём искать скрытых подтекстов. Большинство же всё- таки уверены, Ротару решила быть «и умной, и красивой», что в принципе невозможно, всё равно кому-то да не угодишь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:15

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