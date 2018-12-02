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General Motors сняла с производства гибрид Chevrolet Volt

Компания General Motors завершает цикл производства автомобиля Chevrolet Volt. Гибрид снимают с конвейера, желая сосредоточиться на более современных разработках.

General Motors сняла с производства гибрид Chevrolet Volt

Стало известно, уже в марте следующего года General Motors прекратит выпуск Chevrolet Volt. История гибридного транспортного средства заканчивается, уступая место полностью электрической линейке. Сейчас на платформе Bolt американские инженеры разрабатывают сразу несколько моделей, сосредоточившись на кроссоверах. При этом, как отмечается, машина всё ещё пользуется спросом, и её охотно покупают на домашнем рынке. За семь лет гибрид разошёлся тиражом более 150 тысяч экземпляров, выйдя в двух генерациях. В первый год после релиза машина не смогла показать убедительные результаты, отстав от плана, но все последующие цифры продаж вдвое превосходили запланированные.

Американский производитель уточняет, снятие модели с производства происходит в следствии реорганизации структуры концерна. Ранее уже сообщалось, в следующем году в General Motors закроют семь предприятий во всём мире, а также сократят 14 тысяч рабочих.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:45

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