Экстрасенс предсказала воссоединение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

Расставание известных певцов Риты Дакоты и Влада Соколовского стало одной из самых больших интриг осени уходящего года. Рита не смогла простить Владу его измен, и, несмотря на присутствие в их жизни маленькой дочери, они расстались. Соколовский недолго оставался один, вскоре он был замечен в обществе новой избранницы, что стало ещё одним косвенным доказательством его измен.Финалистка шестого сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова увидела в будущем возможное воссоединение звёздной семьи, хотя при этом считает их брак изжившим себя.Экстрасенс уверена, Дакота может простить мужу его частые измены по одной простой причине – они не были для неё шокирующей новостью. Известно, об изменах Соколовского Дакота сама рассказала в своём Instagram, а это значит, она о них знала какое-то время, и они не являются откровением. Экстрасенс видит в расставании звёзд больше продуманную комбинацию, чем играющие чувства, поэтому и предполагает через какое-то время звездное примирение.