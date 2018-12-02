Apple разрабатывает "умное" одеяло iSheet для отслеживания жизненных показателей владельца





Разработчики из Apple намерены улучшить жизнь поклонников марки даже во время сна. Уже ведётся разработка гаджета iSheet, представляющего собой мультисенсорное одеяло. Его пользователь сможет крепить к постельным принадлежностям и проводить таким образом мониторинг своего сна. Множество разнообразных датчиков помогут отследить весь процесс отдыха владельца, ведя замеры температуры тела, частоту сердцебиения и других параметров. Вся считываемая во сне информация будет накапливаться на информационной панели и поможет человеку повлиять на качество ночного отдыха, скорректировав некоторые моменты и исключив беспокоящие факторы. Кроме того, новинка поможет сохранить жизнь спящему, если в бессознательном состоянии его организм подвергнется сбою. Программа сразу же вызовет "скорую помощь", оценив уровень существующей угрозы здоровью. О том, когда новинка появится в магазинах, и какой окажется цена пока не сообщается.Представители компании отмечают, вся информация, собранная устройством, является конфиденциальной и не попадёт на сервера Apple, тем не менее, при желании владелец может лично разрешить рассылку данных. После того, как одеяло начнут использовать массово, учёные получат хороший инструмент для сбора данных, способных помочь в важных исследованиях.