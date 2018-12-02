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Как подготовить автомобиль к зиме: 6 полезных лайфхаков для автоледи

Чтобы не возникало неприятных ситуаций на дорогах, все женщины-водители должны знать, как подготовить автомобиль к зиме. В Сети были опубликованы 6 полезных лайфхаков для автоледи.

Как подготовить автомобиль к зиме: 6 полезных лайфхаков для автоледи

Эксперты решили рассказать, как правильно подготовить автомобиль к зимнему периоду. Первой в списке стоит замена летней резины на зимнюю. Поскольку если на авто установлена резина, которая не соответствует сезону, есть большая вероятность попасть в ДПТ даже при отсутствии заморозков. Второе место в списке досталось незамерзающей омывайке, которую следует заранее поменять в бачке стеклоомывателя. Потом нужно проверить состояние резиновых деталей стеклоочистителя, поскольку щетки могут быть повреждены.

Также необходимо купить специальную смазку для замков и петель, чтобы они при понижении температуры не замерзали. Если качество или уровень системы охлаждения автоледи не устраивают, то нужно заменить антифриз. Женщинам, которые водят автомобиль, следует отправиться в автосервис, чтобы там с помощью спецоборудования в их машинах проверили аккумулятор. Если с ним что-то не то, его следует заменить.



 
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Общество / Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

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