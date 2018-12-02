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После поражения в бое с Александром Гвоздиком Адонис Стивенсон попал в реанимацию

Американский боксёр Адонис Стивенсон попал в реанимацию, пропустив несколько серьёзных ударов в поединке с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщил Айвон Микел, промоутер спортсмена.

После поражения в бое с Александром Гвоздиком Адонис Стивенсон попал в реанимацию

Как известно, накануне в Квебеке в Канаде состоялся бой между Адонисом Стивенсоном и Александром Гвоздиком. Американский боксёр не смог защитить свой титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе, уступив его претенденту из Украины. В ходе поединка в 11 раунде соискатель чемпионского звания нанёс несколько ударов действующему чемпиону, и тот проиграл сражение. Позже 41-летний спортсмен, допустивший в карьере лишь второе поражение из 32 поединков, отказался от общения с прессой, так как был не в состоянии это сделать из-за полученных травм. Как оказалось, пропущенные удары причинили серьёзный вред здоровью американца, и теперь он находится в реанимации.

Представитель пострадавшего информирует, в настоящий момент тот находится в критическом состоянии, и врачи делают всё возможное. Семья спортсмена воздерживается от комментариев и просит с пониманием отнестись к произошедшему, не желая вмешательства посторонних в их личную жизнь.



 
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Спорт
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:20

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