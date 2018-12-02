В Сети появилось фото беспроводных наушников Huawei FreeBuds 2 Pro





Перед анонсом новых устройств от компании Huawei таких, как Mate 20 и Mate 20 Pro, в Интернете были опубликованы снимки наушников Huawei FreeBuds 2 Pro. Представители компании показали гарнитуру FlyPods и FlyPods 2 Pro, а данное устройство так и не было представлено. Но эксперты высказали свое мнение, они считают, что FreeBuds 2 Pro могут представить уже в 2019 году. Они предполагают, что новые смартфоны будут снабжены чехлом, который сможет обеспечить беспроводную зарядку.По предварительной информации, модели FreeBuds 2 и FreeBuds 2 Pro компания Huawei начнет производить в ближайшем будущем. Также говорится о том, что данные устройства получили возможность заряжаться от смартфона Huawei Mate 20.