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В Сети появилось фото беспроводных наушников Huawei FreeBuds 2 Pro

В Сети был опубликован снимок беспроводных наушников от компании Huawei под названием FreeBuds 2 Pro. Также стало ясно, что новое устройство получило возможность заряжаться от смартфона Huawei Mate 20.

В Сети появилось фото беспроводных наушников Huawei FreeBuds 2 Pro

Перед анонсом новых устройств от компании Huawei таких, как Mate 20 и Mate 20 Pro, в Интернете были опубликованы снимки наушников Huawei FreeBuds 2 Pro. Представители компании показали гарнитуру FlyPods и FlyPods 2 Pro, а данное устройство так и не было представлено. Но эксперты высказали свое мнение, они считают, что FreeBuds 2 Pro могут представить уже в 2019 году. Они предполагают, что новые смартфоны будут снабжены чехлом, который сможет обеспечить беспроводную зарядку.

По предварительной информации, модели FreeBuds 2 и FreeBuds 2 Pro компания Huawei начнет производить в ближайшем будущем. Также говорится о том, что данные устройства получили возможность заряжаться от смартфона Huawei Mate 20.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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