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«Дом-2»: Александра Черно впервые рассказала о неудачах в похудении

Конечно, таких цифр никто не ожидал, но звезда "Дома-2" Саша Черно не боясь поделилась самым сокровенным с пользователями социальных сетей.

Она не только рассказала, сколько весит в настоящее время, но и даже сообщила, какого размера носит обувь и какие латинские буквы написаны на ярлыке её одежды.

«Дом-2»: Александра Черно впервые рассказала о неудачах в похудении

Участница скандальной телестройки на глазах у всей страны безрезультатно пыталась худеть. В ход шли и занятия с профессиональным тренером и правильное питание от её парня Иосифа, а также жёсткая критика со стороны ведущих, но, видимо, ничто не смогло повлиять и сдвинуть её вес.

Ранее она писала, что дарит своему воздыхателю человеку целых 120 килограмм любви, но сможет ли он поднять вес флюидов ещё больше?

После заявления девушки, что она больше никогда не собирается врать, первый поступок, с которого она начала - это озвучивание своих параметров. Итак, размер одежды «дюймовочки» составляет 58-60. Вес стал больше на 11 килограмм и теперь составляет 131 килограмм, а размер ноги - очень лёгкая арифметика: размер ноги Иосифа - 46, а у Александры на три меньше, посчитали?

«Дом-2»: Александра Черно впервые рассказала о неудачах в похудении

Пользователи после шокового состояния разделились на два лагеря, кто-то выражал глубокие соболезнования Иосифу, а кто-то жалел Александру.

Конечно, есть и гуманные пользователи, которые говорят, что Александра Черно может себе позволить абсолютно всё, главное, чтобы душа была красивая.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:54

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