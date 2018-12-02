Ольга Бузова прямо на съемках откусила краковской колбасы с кожурой

Девушка не замужем, и тем более ей нужно выглядеть замечательно, а для этого необходимо соблюдать режим питания и не есть всякую гадость.Но сама Бузова уже рассказывала, что нет-нет да и может в рацион добавить какую-нибудь вредность. Правда, поющая ведущая всегда ходит в спортивный зал и лишние калории уходят, не успев прижиться на знаменитости.Когда-то она рассказывала, что является сладкоежкой, а также невероятно любит колбасу.Анонс сегодняшнего эфира показывает, как на конкурсе «Человек Года» звезда, услышав от Вити Литвинова слово «колбаса», буквально застонала. Молодой человек предложил девушке кусочек, и она не удержалась и откусила прямо с кожурой краковской колбаски.Многие зрители отмечают, что знаменитость не побрезговала есть неочищенную колбасу, к тому же после мужчины, который тоже только что сам ее кусал. А вот фанаты умилились таким поступком и отметили, что звезде не чуждо ничто человеческое.