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Ольга Бузова прямо на съемках откусила краковской колбасы с кожурой

Не секрет, что известная ведущая, популярная певица, модельер и модель Ольга Бузова вынуждена следить за своей фигурой.

Девушка не замужем, и тем более ей нужно выглядеть замечательно, а для этого необходимо соблюдать режим питания и не есть всякую гадость.

Ольга Бузова прямо на съемках откусила краковской колбасы с кожурой

Но сама Бузова уже рассказывала, что нет-нет да и может в рацион добавить какую-нибудь вредность. Правда, поющая ведущая всегда ходит в спортивный зал и лишние калории уходят, не успев прижиться на знаменитости.

Когда-то она рассказывала, что является сладкоежкой, а также невероятно любит колбасу.

Ольга Бузова прямо на съемках откусила краковской колбасы с кожурой

Анонс сегодняшнего эфира показывает, как на конкурсе «Человек Года» звезда, услышав от Вити Литвинова слово «колбаса», буквально застонала. Молодой человек предложил девушке кусочек, и она не удержалась и откусила прямо с кожурой краковской колбаски.

Многие зрители отмечают, что знаменитость не побрезговала есть неочищенную колбасу, к тому же после мужчины, который тоже только что сам ее кусал. А вот фанаты умилились таким поступком и отметили, что звезде не чуждо ничто человеческое.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:44

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