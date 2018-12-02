Юлия Куварзина призналась, что не видела ни одной серии "Ворониных"
В одном из своих интервью актриса Юлия Куварзина рассказала, как профессия повлияла на ее жизнь. Также знаменитость призналась, что она не смотрела ни одной серии телесериала "Воронины".
Юлия Куварзина рассказала, что решила стать актрисой еще в детстве. Будучи в подростковом возрасте она сыграла с Денисом Никифоровым в спектакле под названием «Ревизор». Ну, а после телесериала «Не родись красивой» Юлию Куварзину начали узнавать даже заграницей. Также актриса рассказала, что никогда не откажется от сладостей, особенно от шоколада и не стоить верить информации, что она сильно похудела. Ведь она не теряет вес так быстро, как хотелось бы.
В беседе с журналистами Юлия Куварзина поведала, что благодарна телесериалу "Воронины". Благодаря ему актриса стала любимицей миллионов зрителей. Но знаменитость призналась, что она так и не успела посмотреть ни одной серии этого сериала, поскольку у нее нет на это времени.
Юлия Куварзина рассказала, что решила стать актрисой еще в детстве. Будучи в подростковом возрасте она сыграла с Денисом Никифоровым в спектакле под названием «Ревизор». Ну, а после телесериала «Не родись красивой» Юлию Куварзину начали узнавать даже заграницей. Также актриса рассказала, что никогда не откажется от сладостей, особенно от шоколада и не стоить верить информации, что она сильно похудела. Ведь она не теряет вес так быстро, как хотелось бы.
В беседе с журналистами Юлия Куварзина поведала, что благодарна телесериалу "Воронины". Благодаря ему актриса стала любимицей миллионов зрителей. Но знаменитость призналась, что она так и не успела посмотреть ни одной серии этого сериала, поскольку у нее нет на это времени.