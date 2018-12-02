Юлия Куварзина призналась, что не видела ни одной серии "Ворониных"





Юлия Куварзина рассказала, что решила стать актрисой еще в детстве. Будучи в подростковом возрасте она сыграла с Денисом Никифоровым в спектакле под названием «Ревизор». Ну, а после телесериала «Не родись красивой» Юлию Куварзину начали узнавать даже заграницей. Также актриса рассказала, что никогда не откажется от сладостей, особенно от шоколада и не стоить верить информации, что она сильно похудела. Ведь она не теряет вес так быстро, как хотелось бы.В беседе с журналистами Юлия Куварзина поведала, что благодарна телесериалу "Воронины". Благодаря ему актриса стала любимицей миллионов зрителей. Но знаменитость призналась, что она так и не успела посмотреть ни одной серии этого сериала, поскольку у нее нет на это времени.