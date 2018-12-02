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Звезду "Дома-2" Майю Донцову экстренно доставили в больницу

Накануне появилась информация, что участницу телепроекта "Дом-2" Майю Донцову срочно доставили в больницу.

Приехавшая в Россию с Сейшел Майя рассказывала о грандиозных планах. За месяц в Москве Донцова хотела подготовиться к свадьбе с Алексеем Купиным: наконец, приобрести подвенечное платье, а также сходить на обследование.

Звезду "Дома-2" Майю Донцову экстренно доставили в больницу

Мы уже сообщали, что на днях девушка опубликовала снимок УЗИ, сказав всем, что со здоровьем проблем у неё нет. Медики сегодня не видят повода запрещать беременность.

Правда, из опубликованного мамой Алексея видео стало известно, что что-то всё же произошло. Сейчас невеста Алексея лежит в клинике под капельницами.

Звезду "Дома-2" Майю Донцову экстренно доставили в больницу

Информации, что же произошло с Донцовой, пока нет. Зрители проекта выдвигают различные версии. Кто-то говорит про истощение, а кто-то уверен, что больница - это всего-навсего подготовка к планируемой беременности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:35

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