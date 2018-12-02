Звезду "Дома-2" Майю Донцову экстренно доставили в больницу

Приехавшая в Россию с Сейшел Майя рассказывала о грандиозных планах. За месяц в Москве Донцова хотела подготовиться к свадьбе с Алексеем Купиным: наконец, приобрести подвенечное платье, а также сходить на обследование.Мы уже сообщали, что на днях девушка опубликовала снимок УЗИ, сказав всем, что со здоровьем проблем у неё нет. Медики сегодня не видят повода запрещать беременность.Правда, из опубликованного мамой Алексея видео стало известно, что что-то всё же произошло. Сейчас невеста Алексея лежит в клинике под капельницами.Информации, что же произошло с Донцовой, пока нет. Зрители проекта выдвигают различные версии. Кто-то говорит про истощение, а кто-то уверен, что больница - это всего-навсего подготовка к планируемой беременности.