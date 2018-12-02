Кроссовер KIA Soul третьего поколения появится в Европе только в электрическом варианте





Кроссовер KIA Soul третьего поколения уже скоро дебютирует на мировом рынке. Новинку планируют представить сразу после Нового года, а продажи средства передвижения начнутся в первой половине 2019 года. При этом в разных регионах покупателей ждёт отличная друг от друга комплектация. Наименее широкий выбор предложат жителям Европы. Для них производитель предусмотрел лишь вариант с электромотором, тогда как в США появятся также и бензиновые модификации.Пока конструкторы не раскрыли секрета производительности новинки, точные данные появятся только на презентации. Тем не менее, уже сейчас можно узнать общие показатели, если посмотреть на внедорожник KIA Niro, так как он получил аналогичную силовую установку. Благодаря этому 204-сильному агрегату и батарее в 64 кв/ч, машина сможет преодолевать до 400 километров, разгоняясь до первой сотни за 7,8 секунд. При наличии 100-киловатной зарядки можно за 54 минуты пополнить до 80% запаса батареи.Покупатели получат возможность выбирать один из двух вариантов, отличающийся набором опций комфорта. За дополнительную плату автолюбители смогут получить аудиосистему с усилителем и колонками в салоне, а также двухцветную крышу. Цена обоих вариаций пока неизвестна.