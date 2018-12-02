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На "Песне года" Владимир Кузьмин впервые представил свою молодую избранницу

На прошедшем концерте «Песня года» известный исполнитель Владимир Кузьмин впервые представил публике свою молодую избранницу. Окружающие отметили, пара смотрится довольно интересно, а Кузьмин выглядит помолодевшим и счастливым.

На "Песне года" Владимир Кузьмин впервые представил свою молодую избранницу

Ежегодно концерт «Песня года» собирает самых известных, востребованных и любимых публикой артистов. Этот год мало чем отличается от многих предыдущих, он снова собрал «под своё крыло» большое количество звёзд отечественной эстрады. Не обошлось и без интересных моментов.

Так, певец Владимир Кузьмин впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Об их отношениях стало известно не так давно. Сначала в прессе появились разговоры о расставании Кузьмина с супругой Екатериной, с которой их связывало более семнадцати лет брака. А вскоре заговорили и о новой влюблённости певца.

На "Песне года" Владимир Кузьмин впервые представил свою молодую избранницу

Избранницей 63-летнего Владимира Кузьмина оказалась 26-летняя Светлана, имеющая образование музыкального менеджера. Известно, отношения пары зашли уже далеко, недавно Светлана переехала к Кузьмину, и теперь они редко расстаются, ведь девушка и на гастролях тоже рядом с возлюбленным. Окружающие отмечают, девушка ещё не избалована вниманием прессы, скромно улыбается и отворачивается от вспышек камер. При этом заметно, Владимир со Светланой находятся в стадии влюблённости, постоянно держатся за руки и уделяют друг другу много внимания. Кузьмин рядом с молодой избранницей выглядит значительно помолодевшим и довольным жизнью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:18

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