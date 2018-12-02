При взрыве газа в Керчи пострадал один человек
При взрыве бытового газа в Керчи пострадал один человек. Инцидент случился утром 2 декабря в одном из многоэтажных жилых домов по улице Генерала Петрова.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по Крыму, хлопок газа был зафиксирован около 9 утра. Ликвидацией последствий инцидента занимаются 18 сотрудников экстренных служб, задействованы 6 единиц специализированной техники.
В причинах происшествия разбираются эксперты. О тяжести состояния пострадавшего пока не сообщается.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по Крыму, хлопок газа был зафиксирован около 9 утра. Ликвидацией последствий инцидента занимаются 18 сотрудников экстренных служб, задействованы 6 единиц специализированной техники.
В причинах происшествия разбираются эксперты. О тяжести состояния пострадавшего пока не сообщается.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:23