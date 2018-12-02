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Количество автомобилей в Китае достигло 325 миллионов

Представители Министерства общественной безопасности КНР проинформировали, что в стране снова увеличилось число автомобилей. На данный момент в Китае насчитывается 325 миллионов транспортных средств.

Количество автомобилей в Китае достигло 325 миллионов

Сегодня в Китае отмечается Общенациональный день транспортной безопасности. Он проводится уже седьмой раз подряд и стал для жителей традиционным. К дате 2 декабря подводятся итоги многих статистических показателей, имеющих отношение к автомобильной тематике. Главным из этих факторов, влияющих на общую ситуацию на дорогах, является количество автомобилей в стране. Как оказалось, на протяжении всего последнего времени число машин на дорогах неуклонно росло и достигло отметки 325 миллионов экземпляров, увеличившись на 4,7%. Среди них 187 миллионов машин являются личным транспортом граждан КНР. Общее же число людей, имеющих права на вождение авто достигло 407 миллионов. При этом в данной статистике не учитывались двухколёсные транспортные средства.

Тем не менее, работники Министерства общественной безопасности КНР отмечают, динамика роста автомобилей в стране не отражается на количестве аварий. Этот показатель существенно снижается на фоне роста машин на трассах. На данный момент количество серьёзных ДТП уменьшилось на 24%. Этому поспособствовала новая система контроля безопасности движения.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:07

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