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Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в США

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в Америке по итогам 10 месяцев. Отметим, что авторынок США считается вторым в мире.

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в США

Первое место в списке экспертов досталось пикапу Ford F-Series, продажи этого транспортного средства с начала текущего года составили более 748 500 единиц. На втором месте расположился Ram, на этих пикапах за 10 месяцев остановили свой выбор около 424 500 жителей Америки. Третьем в списке стал Chevrolet Silverado, число его продаж составило приблизительно 423 500 автомобилей в период с начало 2018 года по октябрь. Также в рейтинг попали Toyota RAV4 с продажами более 352 500 единиц за 10 месяцев и Nissan Rogue, его показатель составил около 337 500 автомобилей.

В этот список входят такие модели, как Honda CR-V (более 304 500 штук), Toyota Camry (около 290 000 реализованных машин). Также востребованными оказались, Honda Civic, которую купили более 276 500 человек, Toyota Corolla продано 256 500 единиц и Honda Accord 238 500 машин.



 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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