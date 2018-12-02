Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в США





Первое место в списке экспертов досталось пикапу, продажи этого транспортного средства с начала текущего года составили более 748 500 единиц. На втором месте расположился, на этих пикапах за 10 месяцев остановили свой выбор около 424 500 жителей Америки. Третьем в списке стал, число его продаж составило приблизительно 423 500 автомобилей в период с начало 2018 года по октябрь. Также в рейтинг попалис продажами более 352 500 единиц за 10 месяцев и, его показатель составил около 337 500 автомобилей.В этот список входят такие модели, как Honda CR-V (более 304 500 штук), Toyota Camry (около 290 000 реализованных машин). Также востребованными оказались, Honda Civic, которую купили более 276 500 человек, Toyota Corolla продано 256 500 единиц и Honda Accord 238 500 машин.