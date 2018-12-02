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Музыканты группы "Чайф" устроили скандал в самолёте из-за жары

Музыканты популярной российской группы «Чайф» устроили скандал на борту самолёта из-за не устроившего их микроклимата, в частности, высокой температуры в салоне. Экипаж самолёта принёс свои извинения участникам группы, а компания-авиаперевозчик пока не сделала никаких комментариев по поводу произошедшего инцидента.

Музыканты группы "Чайф" устроили скандал в самолёте из-за жары

Недавно в Сети появилось видео инцидента, произошедшего на борту самолёта, вылетавшего из новосибирского аэропорта. Пассажирами именно этого воздушного судна и были музыканты группы «Чайф». По словам пассажиров, рейс не «задался» с первых минут. Сначала было длительное ожидание одного из пассажиров, который опаздывал. Причём ждали его в автобусе на лётном поле, и это при большой минусовой температуре воздуха. В салоне же, наоборот, оказалось удушающе жарко.

Стюардессы успокаивали пассажиров, рассказывая, что после взлёта всё придёт в норму, и температура в салоне будет комфортной. Музыканты Владимир Бегунов и Владимир Шахрин требовали объяснений экипажа, и называли происходящее на борту «бардаком».

Как рассказали очевидцы произошедшей ситуации, командир дал свои пояснения только через полчаса, когда конфликт уже был накалён практически до предела. Он объяснил, повышенная температура воздуха в салоне самолёта связана с прогревом гидросистем. И успокоил, что в ближайшие минуты пилоты запустят двигатели, и температура стабилизируется.


Известно, авиакомпания не комментирует возникшую конфликтную ситуацию. Будут ли принесены музыкантам и остальным пассажирам извинения от руководства компании также не сообщается.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:53

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