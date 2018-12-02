Музыканты группы "Чайф" устроили скандал в самолёте из-за жары





Недавно в Сети появилось видео инцидента, произошедшего на борту самолёта, вылетавшего из новосибирского аэропорта. Пассажирами именно этого воздушного судна и были музыканты группы «Чайф». По словам пассажиров, рейс не «задался» с первых минут. Сначала было длительное ожидание одного из пассажиров, который опаздывал. Причём ждали его в автобусе на лётном поле, и это при большой минусовой температуре воздуха. В салоне же, наоборот, оказалось удушающе жарко.Стюардессы успокаивали пассажиров, рассказывая, что после взлёта всё придёт в норму, и температура в салоне будет комфортной. Музыканты Владимир Бегунов и Владимир Шахрин требовали объяснений экипажа, и называли происходящее на борту «бардаком».Как рассказали очевидцы произошедшей ситуации, командир дал свои пояснения только через полчаса, когда конфликт уже был накалён практически до предела. Он объяснил, повышенная температура воздуха в салоне самолёта связана с прогревом гидросистем. И успокоил, что в ближайшие минуты пилоты запустят двигатели, и температура стабилизируется.Известно, авиакомпания не комментирует возникшую конфликтную ситуацию. Будут ли принесены музыкантам и остальным пассажирам извинения от руководства компании также не сообщается.