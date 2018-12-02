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На выставке Computex 2019 покажут чипсет AMD X570 с поддержкой шины PCI Express 4.0

Уже в первой половине 2019 года на выставке Computex представят новый чипсет AMD X570, который обзаведётся поддержкой шины PCI Express 4.0. Данный производитель станет первым, кто сделает этот стандарт массовым.

На выставке Computex 2019 покажут чипсет AMD X570 с поддержкой шины PCI Express 4.0

Как отмечается, в следующем году выставка Computex 2019 состоится раньше обычного и начнётся 28 мая. Стало известно, на этом мероприятии представят чипсет AMD X570. Он является техническим наследником AMD X470 и имеет кодовое имя Matisse. Тем не менее, имеется у новинки и существенное отличие от предшественника, она получила поддержку шины PCI Express 4.0. При этом, как отметили инсайдеры, на материнской плате все порты этого стандарта окажутся новыми, но пока не ясно, имеют ли они функцию обратной совместимости с устаревшими устройствами.

Пока производитель не информирует о деталях предстоящей премьеры, лишь указывая, данная модель станет флагманской в серии. Кроме того, на выставке продемонстрируют ещё несколько технических новинок, являющихся как процессорами, так и аппаратными решениями.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:45

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