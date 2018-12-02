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Гибридный Porsche 911 появится не ранее 2022 года

Гибридную модификацию Porsche 911 представят с 2022 года. Восьмую генерацию спорткара создали, нацелившись на дальнейшую электрификацию, а также использование гибридного привода.

Гибридный Porsche 911 появится не ранее 2022 года

Представитель Porsche заявил, что модель не будет схожа с Panamera либо Cayenne. Ее рассматривают в виде дорожного ле-мановского прототипа 919 Hybrid (не подключаемой гибридной версии). Речь идёт о системах рекуперации энергии непосредственно от выхлопных газов, а также торможения. Благодаря этому будет осуществляться запитка литий-ионной батареи для электрического мотора на передней оси. Стоит отметить, что подключаемые гибридные версии Cayenne E-Hybrid, а также Panamera E-Hybrid, имеют силовой агрегат, который состоит из трёхлитрового мотора V6, а также электрического мотора на 136 л.с. В общем силовая установка генерирует 462 л.с.

Porsche 911 восьмой генерации представили в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Заднеприводный вариант Porsche 911 Carrera и полноприводная вариация Carrera 4S имеют 3,0-литровый двигатель на 450 л.с., а также 8-ступенчатый «робот» на 2 сцепления PDK. До первой сотни авто разгоняются за 3,6 сек. Максимальная скорость составляет 308 км/час. В РФ цена составляет от 7,749 млн. руб.

«Dni24» ранее сообщали, что Skoda продемонстрировала интерьер новой модификации хэтчбека Scala. Данная версия станет заменой хэтчбека Rapid Spaceback.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

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