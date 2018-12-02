Гибридный Porsche 911 появится не ранее 2022 года
Гибридную модификацию Porsche 911 представят с 2022 года. Восьмую генерацию спорткара создали, нацелившись на дальнейшую электрификацию, а также использование гибридного привода.
Представитель Porsche заявил, что модель не будет схожа с Panamera либо Cayenne. Ее рассматривают в виде дорожного ле-мановского прототипа 919 Hybrid (не подключаемой гибридной версии). Речь идёт о системах рекуперации энергии непосредственно от выхлопных газов, а также торможения. Благодаря этому будет осуществляться запитка литий-ионной батареи для электрического мотора на передней оси. Стоит отметить, что подключаемые гибридные версии Cayenne E-Hybrid, а также Panamera E-Hybrid, имеют силовой агрегат, который состоит из трёхлитрового мотора V6, а также электрического мотора на 136 л.с. В общем силовая установка генерирует 462 л.с.
Porsche 911 восьмой генерации представили в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Заднеприводный вариант Porsche 911 Carrera и полноприводная вариация Carrera 4S имеют 3,0-литровый двигатель на 450 л.с., а также 8-ступенчатый «робот» на 2 сцепления PDK. До первой сотни авто разгоняются за 3,6 сек. Максимальная скорость составляет 308 км/час. В РФ цена составляет от 7,749 млн. руб.
«Dni24» ранее сообщали, что Skoda продемонстрировала интерьер новой модификации хэтчбека Scala. Данная версия станет заменой хэтчбека Rapid Spaceback.
Представитель Porsche заявил, что модель не будет схожа с Panamera либо Cayenne. Ее рассматривают в виде дорожного ле-мановского прототипа 919 Hybrid (не подключаемой гибридной версии). Речь идёт о системах рекуперации энергии непосредственно от выхлопных газов, а также торможения. Благодаря этому будет осуществляться запитка литий-ионной батареи для электрического мотора на передней оси. Стоит отметить, что подключаемые гибридные версии Cayenne E-Hybrid, а также Panamera E-Hybrid, имеют силовой агрегат, который состоит из трёхлитрового мотора V6, а также электрического мотора на 136 л.с. В общем силовая установка генерирует 462 л.с.
Porsche 911 восьмой генерации представили в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Заднеприводный вариант Porsche 911 Carrera и полноприводная вариация Carrera 4S имеют 3,0-литровый двигатель на 450 л.с., а также 8-ступенчатый «робот» на 2 сцепления PDK. До первой сотни авто разгоняются за 3,6 сек. Максимальная скорость составляет 308 км/час. В РФ цена составляет от 7,749 млн. руб.
«Dni24» ранее сообщали, что Skoda продемонстрировала интерьер новой модификации хэтчбека Scala. Данная версия станет заменой хэтчбека Rapid Spaceback.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30