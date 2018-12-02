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Глюкоза раскрыла секрет крепких семейных отношений

В интервью на YouTube каналу «Нежный редактор» Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза, решила раскрыть секрет крепких семейных отношений. Исполнительница поведала, что очень не просто сохранить взаимоотношения в семье, по этому нужно постоянно удивлять друг друга.

Глюкоза раскрыла секрет крепких семейных отношений

Глюкоза не скрывает, что несколько лет назад в ее браке с Александром Чистяковым возник кризис. Но певица и бизнесмен сумели его преодолеть и сохранить семью. В интервью каналу «Нежный редактор» на YouTube знаменитость рассказала, что сейчас отношения в ее семье намного лучше, чем 3 года назад. Ведь самое главное - это всегда идти вперед и никогда не сдаваться в трудные моменты. Самым главным секретом семейного счастья Глюкоза считает умение удивлять, при чем как в повседневной жизни, так и в интимной. Наталья Ионова сообщила, о предпочтениях в постели нужно постоянно говорить, и тогда проблем станет намного меньше.

Глюкоза раскрыла секрет крепких семейных отношений

Также певица никогда не дает Александру Чистякову повода для ревности. Она рассказывает своему супругу практически все, и это делает их брак еще крепче.

Ранее Глюкоза рассказала о посещении курсов орального секса.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:17

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