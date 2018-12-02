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Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачёвой со съёмок новогоднего шоу

Игорь Николаев вместе с Аллой Пугачёвой принял участие в съёмках новогоднего шоу. Композитор опубликовал в Instagram совместную фотографию, рассекретив момент предстоящей праздничной передачи.

Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачёвой со съёмок новогоднего шоу

Игорь Николаев решил поделиться с поклонниками рабочими моментами и впечатлениями, полученными от них. Недавно ему посчастливилось сниматься вместе с Аллой Пугачёвой в передаче, которую покажут в эфире во время новогодних праздников. Музыкант отметил, там, где появляется Примадонна, всё наполняется творческой энергией и настоящими неподдельными эмоциями, несмотря на то, что до Нового года ещё целый месяц. Хозяин аккаунта прикрепил к своему сообщению фотографию с певицей, показав подписчикам выбранный ею образ для праздничного новогоднего шоу. Знаменитость появится на экране в чёрном костюме и привычной для зрителя причёской, удивив всех моложавым видом. Пользователи Сети отметили, в последнее время певица хорошеет от месяца к месяцу. Другие добавили, им очень интересно, что именно является причиной данных перемен.

Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачёвой со съёмок новогоднего шоу

Публикация Игоря Николаева вызвала лишь положительные эмоции у подписчиков. Они поблагодарили артиста за создание новогоднего настроения и предположили, что он споёт вместе с Аллой Пугачёвой, а подобные дуэты поклонники отечественной эстрады всегда принимают с теплотой.

Ранее Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года».



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:53

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