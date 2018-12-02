В ответ на запреты Украины Россия упростит легализацию украинцев – Путин
В ответ на ограничительные меры касательно въезда мужчин-россиян на Украину Россия будет и дальше упрощать процедуру легализации для украинцев. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на саммите G20.
Москва пойдет навстречу тем украинцам, которые хотят получить гражданство России. Процесс получения российского паспорта будет значительно упрощен, отметил Путин, о чем сообщает портал «Слово и дело».
Ранее украинский депутат Мосийчук предупредил россиян об опасности пересечения границы, но в Сети на это заявление отреагировали волной фотожаб и иронических картинок.
Москва пойдет навстречу тем украинцам, которые хотят получить гражданство России. Процесс получения российского паспорта будет значительно упрощен, отметил Путин, о чем сообщает портал «Слово и дело».
Ранее украинский депутат Мосийчук предупредил россиян об опасности пересечения границы, но в Сети на это заявление отреагировали волной фотожаб и иронических картинок.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:45