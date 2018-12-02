Отец Меган Маркл осудил Кейт Миддлтон за нападки на его дочку





Супруга принца Гарри Меган Маркл неоднократно просила своего отца Томаса не комментировать прилюдно ее личную жизнь. Но мужчина решил нарушить запрет знаменитой дочери и дал небольшое интервью, в котором затронул ее отношения с Кейт Миддлтон. Томас Маркл рассказал о нападках на его беременную дочку со стороны супруги принца Уильяма. Зарубежные СМИ сообщили, что отец Меган Маркл сильно обеспокоен и находится в бешенстве из-за постоянной критики в адрес наследницы.В ходе интервью Томас Маркл поведал, что очень рад тому, что Меган Маркл покинула Кенсингтонский дворец. Ведь, по его словам, теперь он сможет наконец-то увидеться со своей звездной дочерью, с которой не разговаривал почти полгода.