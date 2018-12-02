Татьяна Догилева рассказала о причинах редкого появления в кинопроектах





В карьере Татьяны Догилевой, как и у практически каждого актёра были моменты и стремительного взлёта, и временного затишья. В начале творческого пути ей было особенно сложно, так как актриса имеет нетипичную для кино внешность. Только её огромное трудолюбие и талант позволили добиться первых ролей и известности.В своё время Догилева снималась очень много. Такой усиленный рабочий график предсказуемо привёл её на больничную койку. Постоянные съёмки, переезды, проблемы в личной жизни довели актрису до серьёзного нервного срыва, который она была вынуждена лечить в психиатрической клинике.Это, наверное, и дало толчок Догилевой пересмотреть свои взгляды на жизнь. Актриса стала гораздо меньше работать, так как считает, работа должна приносить удовольствие, а не морально выматывать. Не смотря на редкие съёмки и утихающую популярность, Татьяна Догилева отмечает, она счастлива и радуется жизни.