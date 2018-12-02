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Татьяна Догилева рассказала о причинах редкого появления в кинопроектах

В одном из интервью известная российская актриса Татьяна Догилева откровенно рассказала о причинах её редкого появления в кинопроектах. По её словам, правильно расставленные приоритеты сейчас позволяют заниматься любимой работой в удовольствие, а не с ущербом для здоровья.

Татьяна Догилева рассказала о причинах редкого появления в кинопроектах

В карьере Татьяны Догилевой, как и у практически каждого актёра были моменты и стремительного взлёта, и временного затишья. В начале творческого пути ей было особенно сложно, так как актриса имеет нетипичную для кино внешность. Только её огромное трудолюбие и талант позволили добиться первых ролей и известности.

В своё время Догилева снималась очень много. Такой усиленный рабочий график предсказуемо привёл её на больничную койку. Постоянные съёмки, переезды, проблемы в личной жизни довели актрису до серьёзного нервного срыва, который она была вынуждена лечить в психиатрической клинике.

Татьяна Догилева рассказала о причинах редкого появления в кинопроектах

Это, наверное, и дало толчок Догилевой пересмотреть свои взгляды на жизнь. Актриса стала гораздо меньше работать, так как считает, работа должна приносить удовольствие, а не морально выматывать. Не смотря на редкие съёмки и утихающую популярность, Татьяна Догилева отмечает, она счастлива и радуется жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:38

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