Amalgam продемонстрировал уникальную коллекционную Ferrari 250 LM «Weathered»
Amalgam создал уникальную коллекционную версию Ferrari 250 LM «Weathered». Модификацию Ferrari 250 LM выполнили в масштабе 1:8.
Исходная версия уникальна по многим причинам. В данном случае речь идёт о первом представителе итальянского бренда, покорившем в 1965 году Ле-Ман. Всего выпустили 32 250 транспортных средств. Авто стоит максимум 18 260 000 рублей. Коллекционная версия стоит $16 625. Мастера Amalgam максимально точно воссоздали транспортное средство.
«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Ford планирует представить очередную модификацию Ford Mustang Shelby GT500.
Исходная версия уникальна по многим причинам. В данном случае речь идёт о первом представителе итальянского бренда, покорившем в 1965 году Ле-Ман. Всего выпустили 32 250 транспортных средств. Авто стоит максимум 18 260 000 рублей. Коллекционная версия стоит $16 625. Мастера Amalgam максимально точно воссоздали транспортное средство.
«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Ford планирует представить очередную модификацию Ford Mustang Shelby GT500.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:26