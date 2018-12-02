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Amalgam продемонстрировал уникальную коллекционную Ferrari 250 LM «Weathered»

Amalgam создал уникальную коллекционную версию Ferrari 250 LM «Weathered». Модификацию Ferrari 250 LM выполнили в масштабе 1:8.

Amalgam продемонстрировал уникальную коллекционную Ferrari 250 LM «Weathered»

Исходная версия уникальна по многим причинам. В данном случае речь идёт о первом представителе итальянского бренда, покорившем в 1965 году Ле-Ман. Всего выпустили 32 250 транспортных средств. Авто стоит максимум 18 260 000 рублей. Коллекционная версия стоит $16 625. Мастера Amalgam максимально точно воссоздали транспортное средство.

Amalgam продемонстрировал уникальную коллекционную Ferrari 250 LM «Weathered»

«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Ford планирует представить очередную модификацию Ford Mustang Shelby GT500.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:26

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