В Москве из ТДК «Смоленский Пассаж» эвакуировали почти 200 человек
Более 200 человек были эвакуированы в воскресенье, 2 декабря, в Москве из центрального здания «Смоленский пассаж». Причиной этому послужило небольшое короткое замыкание. Об этом СМИ рассказали в столичной полиции.
Инцидент произошел по адресу: Смоленска я площадь, 3. Само же замыкание проводки было замечено на втором этаже вышеназванного торгового комплекса.
О наличии пострадавших сведения отсутствуют. В причинах случившегося разбираются компетентные органы.
Инцидент произошел по адресу: Смоленска я площадь, 3. Само же замыкание проводки было замечено на втором этаже вышеназванного торгового комплекса.
О наличии пострадавших сведения отсутствуют. В причинах случившегося разбираются компетентные органы.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:09