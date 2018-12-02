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Новый папа Карло: Тому Хэнксу предложили сыграть роль отца Пиноккио

Недавно стало известно, что Disney планирует продолжить свою линейку ремейков классических мультфильмов. Знаменитому актеру Тому Хэнксу предложили сыграть роль отца Пиноккио в обновленной версии сказки писателя Карло Коллоди.

Новый папа Карло: Тому Хэнксу предложили сыграть роль отца Пиноккио

Мультфильм "Пиноккио" появился на экранах еще в 1940 году. Студия Disney решила переделать главного персонажа этой картины, мальчик стал более добрее и наивнее, чем оригинальный итальянский персонаж. Маленький Пиноккио сразу же полюбился многим зрителям и до сих пор дети смотрят этот мультфильм. В этой сказке отцом деревянного мальчика является его создатель Коллоди Джепетто.

Новый папа Карло: Тому Хэнксу предложили сыграть роль отца Пиноккио

Сейчас стало известно, что режиссер Пол Кинг решил снять игровой ремейк "Пиноккио". На роль отца главного героя был приглашен известный актер Том Хэнкс. Пока неизвестно, когда картина появится на экранах, но многие уже с нетерпением ждут информацию об ремейке классической сказки.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

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