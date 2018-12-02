Сервис Google Play получил новый дизайн





Как сообщается, сервис Google Play уже стал меняться, существенно отличаясь от привычной на сегодняшний день версии. Интерфейс онлайн-магазина получил не только изменённый вид, но и стал более удобным для пользователей. Пока не все могут оценить нововведения, так как обновления происходят в несколько этапов и разделены по срокам реализации на регионы. Судя по всему, данный процесс не займёт много времени, и вскоре все пользователи смогут оценить новый облик знакомого приложения.