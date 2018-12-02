Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 снова упал в цене





В первый раз снижение составило примерно 60 долларов. Теперь модификация Xiaomi Mi 8 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит еще на 60 долларов дешевле. Пока падение стоимости отмечается только в одном из китайских интернет-магазинов.Напомним, что устройство работает на базе процессора Snapdragon 845. Размер экрана в смартфоне составляет 6,21 дюйма, а разрешение 2248x1080 (FHD+). В качестве камеры выступает объектив на 12 Мп с 4-осевой оптической стабилизацией. Также присутствует возможность записи видео в формате 4К. На задней панели находится дактилоскопический сенсор, а за показатели автономности отвечает аккумулятор емкостью 3300 мАч.