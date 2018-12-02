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В Москве на "Лубянке" неизвестный напал с ножом на женщину

В Москве рядом со станцией метро «Лубянка» неизвестный, в руках у которого находился нож, напал на женщину. Инцидент был зафиксирован вчера, 1 декабря, в вечернее время. Информацией поделились в столичном главке МВД РФ.

В Москве на "Лубянке" неизвестный напал с ножом на женщину

Злоумышленник нанес 36-летней москвичке многочисленные ранения в области лица, головы, живота, а также конечностей. Установлено, что пострадавшая официально нигде не работала. Сейчас она пребывает в реанимационном отделении одной из московских больниц.

Сотрудники полиции занимаются установлением причин и обстоятельства случившегося. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:51

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