В Москве на "Лубянке" неизвестный напал с ножом на женщину
В Москве рядом со станцией метро «Лубянка» неизвестный, в руках у которого находился нож, напал на женщину. Инцидент был зафиксирован вчера, 1 декабря, в вечернее время. Информацией поделились в столичном главке МВД РФ.
Злоумышленник нанес 36-летней москвичке многочисленные ранения в области лица, головы, живота, а также конечностей. Установлено, что пострадавшая официально нигде не работала. Сейчас она пребывает в реанимационном отделении одной из московских больниц.
Сотрудники полиции занимаются установлением причин и обстоятельства случившегося. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник нанес 36-летней москвичке многочисленные ранения в области лица, головы, живота, а также конечностей. Установлено, что пострадавшая официально нигде не работала. Сейчас она пребывает в реанимационном отделении одной из московских больниц.
Сотрудники полиции занимаются установлением причин и обстоятельства случившегося. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:51