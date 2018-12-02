В Москве на "Лубянке" неизвестный напал с ножом на женщину





Злоумышленник нанес 36-летней москвичке многочисленные ранения в области лица, головы, живота, а также конечностей. Установлено, что пострадавшая официально нигде не работала. Сейчас она пребывает в реанимационном отделении одной из московских больниц.Сотрудники полиции занимаются установлением причин и обстоятельства случившегося. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.