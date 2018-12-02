Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире





Ежегодно специалисты проводят мониторинг стран, изучая насколько влиятелен паспорт государств. Главным критерием документа является количество стран, которые гражданин может посетить без визы, а также возможность получить таковую без излишних трудностей. Как оказалось, самые лучшие условия для путешествий имеют жители ОАЭ. При желании они могут без труда побывать в 167 странах. Выход на первое место в данном престижном рейтинге уже прокомментировал Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая. По его словам, этот результат стал возможным благодаря политике позитивной дипломатии и росту авторитета ОАЭ на мировой арене.Отмечается, подобный успех действительно значителен, так как ещё два года назад ОАЭ находились на 27 строчке в этом рейтинге, а в этом году они вышли в лидеры, отодвинув на второе место жителей Сингапура, имеющих возможность совершить безвизовый визит в 166 страны. Россия на данный момент занимает 38 позицию в этом списке.