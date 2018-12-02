Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире
Эксперты озвучили рейтинг документов, удостоверяющих личность владельца, и установили, какой паспорт стал самым сильным в мире. На первое место по этому показателю выдвинулись обладатели паспорта Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ).
Ежегодно специалисты проводят мониторинг стран, изучая насколько влиятелен паспорт государств. Главным критерием документа является количество стран, которые гражданин может посетить без визы, а также возможность получить таковую без излишних трудностей. Как оказалось, самые лучшие условия для путешествий имеют жители ОАЭ. При желании они могут без труда побывать в 167 странах. Выход на первое место в данном престижном рейтинге уже прокомментировал Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая. По его словам, этот результат стал возможным благодаря политике позитивной дипломатии и росту авторитета ОАЭ на мировой арене.
Отмечается, подобный успех действительно значителен, так как ещё два года назад ОАЭ находились на 27 строчке в этом рейтинге, а в этом году они вышли в лидеры, отодвинув на второе место жителей Сингапура, имеющих возможность совершить безвизовый визит в 166 страны. Россия на данный момент занимает 38 позицию в этом списке.
Ежегодно специалисты проводят мониторинг стран, изучая насколько влиятелен паспорт государств. Главным критерием документа является количество стран, которые гражданин может посетить без визы, а также возможность получить таковую без излишних трудностей. Как оказалось, самые лучшие условия для путешествий имеют жители ОАЭ. При желании они могут без труда побывать в 167 странах. Выход на первое место в данном престижном рейтинге уже прокомментировал Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая. По его словам, этот результат стал возможным благодаря политике позитивной дипломатии и росту авторитета ОАЭ на мировой арене.
Отмечается, подобный успех действительно значителен, так как ещё два года назад ОАЭ находились на 27 строчке в этом рейтинге, а в этом году они вышли в лидеры, отодвинув на второе место жителей Сингапура, имеющих возможность совершить безвизовый визит в 166 страны. Россия на данный момент занимает 38 позицию в этом списке.
В мире
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:45