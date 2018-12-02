Представлены бюджетные автомобили с наиболее надежными моторами





Первыми, по мнению специалистов, внимания заслуживают модели Logan, Sandero и Dokker от компании Renault. Под капотом этих автомобилей располагается 1,6-литровый рядный мотор V4 семейства K7M, выдающий от 82 до 90 л. с. Двигатель с четырьмя клапанами и многоточечным впрыском вполне соответствует стандартам, действующим в Европе.Надежностью силового агрегата отличаются еще три модели французского бренда Renault - Megane, Duster и Fluence. Машины оснащены двигателями линейки K4M, продуцирующими 80-115 л. с. Моторы рассчитаны на 400 000 км пробега, но, по мнению экспертов, при правильном уходе могут послужить намного дольше.Похвастаться добротными двигателями могут модели Astra, Zafira и Cruze, разработанные немецкой компанией Opel. Рядный 1,8-литровый агрегат Z18 XER с четырьмя цилиндрами, выдающий 140 л. с., как утверждают специалисты, очень чувствителен к условиям эксплуатации, однако практически никогда не подводит.