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Представлены бюджетные автомобили с наиболее надежными моторами

Зачастую надежность приобретенного «железного коня» зависит от стабильной работы его силового агрегата. Автомобильные эксперты выделили бюджетные машины, обладающие наиболее добротным двигателем.

Представлены бюджетные автомобили с наиболее надежными моторами

Первыми, по мнению специалистов, внимания заслуживают модели Logan, Sandero и Dokker от компании Renault. Под капотом этих автомобилей располагается 1,6-литровый рядный мотор V4 семейства K7M, выдающий от 82 до 90 л. с. Двигатель с четырьмя клапанами и многоточечным впрыском вполне соответствует стандартам, действующим в Европе.

Надежностью силового агрегата отличаются еще три модели французского бренда Renault - Megane, Duster и Fluence. Машины оснащены двигателями линейки K4M, продуцирующими 80-115 л. с. Моторы рассчитаны на 400 000 км пробега, но, по мнению экспертов, при правильном уходе могут послужить намного дольше.

Похвастаться добротными двигателями могут модели Astra, Zafira и Cruze, разработанные немецкой компанией Opel. Рядный 1,8-литровый агрегат Z18 XER с четырьмя цилиндрами, выдающий 140 л. с., как утверждают специалисты, очень чувствителен к условиям эксплуатации, однако практически никогда не подводит.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:11

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