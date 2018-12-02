Представлены бюджетные автомобили с наиболее надежными моторами
Зачастую надежность приобретенного «железного коня» зависит от стабильной работы его силового агрегата. Автомобильные эксперты выделили бюджетные машины, обладающие наиболее добротным двигателем.
Первыми, по мнению специалистов, внимания заслуживают модели Logan, Sandero и Dokker от компании Renault. Под капотом этих автомобилей располагается 1,6-литровый рядный мотор V4 семейства K7M, выдающий от 82 до 90 л. с. Двигатель с четырьмя клапанами и многоточечным впрыском вполне соответствует стандартам, действующим в Европе.
Надежностью силового агрегата отличаются еще три модели французского бренда Renault - Megane, Duster и Fluence. Машины оснащены двигателями линейки K4M, продуцирующими 80-115 л. с. Моторы рассчитаны на 400 000 км пробега, но, по мнению экспертов, при правильном уходе могут послужить намного дольше.
Похвастаться добротными двигателями могут модели Astra, Zafira и Cruze, разработанные немецкой компанией Opel. Рядный 1,8-литровый агрегат Z18 XER с четырьмя цилиндрами, выдающий 140 л. с., как утверждают специалисты, очень чувствителен к условиям эксплуатации, однако практически никогда не подводит.
Первыми, по мнению специалистов, внимания заслуживают модели Logan, Sandero и Dokker от компании Renault. Под капотом этих автомобилей располагается 1,6-литровый рядный мотор V4 семейства K7M, выдающий от 82 до 90 л. с. Двигатель с четырьмя клапанами и многоточечным впрыском вполне соответствует стандартам, действующим в Европе.
Надежностью силового агрегата отличаются еще три модели французского бренда Renault - Megane, Duster и Fluence. Машины оснащены двигателями линейки K4M, продуцирующими 80-115 л. с. Моторы рассчитаны на 400 000 км пробега, но, по мнению экспертов, при правильном уходе могут послужить намного дольше.
Похвастаться добротными двигателями могут модели Astra, Zafira и Cruze, разработанные немецкой компанией Opel. Рядный 1,8-литровый агрегат Z18 XER с четырьмя цилиндрами, выдающий 140 л. с., как утверждают специалисты, очень чувствителен к условиям эксплуатации, однако практически никогда не подводит.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:11